'Jackpot: Na Jashari nog een speler van Club Brugge op verlanglijstje Paris Saint-Germain'

Club Brugge verzamelde 60 miljoen euro met de campagne in de Champions League. Mooi geld, maar mogelijk is er nog veel meer op komst.

Het feit dat Club Brugge het zo goed deed levert heel veel interesse op voor de sterkhouders. En dat zou ook nog eens bommen geld kunnen opbrengen.

Zo staat Ardon Jashari al op het verlanglijstje van PSG, maar daar mag je volgens Sacha Tavolieri nog een speler van blauwzwart bij zetten.

PSG wil ook het hart van zijn verdediging versterken en ook daarvoor hebben ze bij Club Brugge een interessant profiel zien lopen.

De Parijzenaars zouden ook Joel Ordonez op het lijstje van mogelijke versterkingen gezet hebben. De speler ligt nog tot 2028 onder contract i het Jan Breydel en heeft een marktwaarde van 27 miljoen euro volgens Transfermarkt.

En dan mag Club Brugge zeker nog hopen op wat meer, misschien wel 35 tot 40 miljoen euro. Voor een dergelijk bedrag zou PSG immers Marquinhos willen verkopen.

