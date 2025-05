Zorgt bromance ervoor dat STVV zich gaat redden? "Dit was hopelijk onze laatste thuiswedstrijd"

STVV heeft zondag een belangrijke stap richting behoud gezet in de Jupiler Pro League. De Kanaries klopten Beerschot met 2-1 en staan zo aan de leiding in de Relegation Play-offs.

De thuisploeg begon scherp aan de partij, en vooral op de rechterflank zat er veel dreiging in het spel, met dank aan een uitstekende wisselwerking tussen Robert-Jan Vanwesemael en Louis Patris. “We toonden karakter en bij balverlies zetten we meteen druk op de man met de bal. Dat had de coach ons ook opgedragen", vertelt Patris in Het Belang van Limburg.

Ook Robert-Jan Vanwesemael voelde zich goed in de wedstrijd. “Louis en ik voelden elkaar goed aan. We kennen elkaars kwaliteiten en hadden erop getraind. De wisselwerking verliep vlot."

Het openingsdoelpunt viel na een wat ongelukkige poging van Vanwesemael, die uiteindelijk perfect voor de voeten van Bertaccini belandde. Die twijfelde niet en knalde de bal in de rechterbovenhoek.

“Laat ons het erop houden dat het iets tussen een schot en een pass was", vertelt Vanwesemael. “Ik was blij dat hij voor de voeten van Bertaccini kwam en dat hij scoorde."

Alles of niets in Kortrijk

Met de zege neemt STVV een stevige optie op het behoud. Deze week wacht een beslissend duel op het veld van KV Kortrijk. Als de Kanaries daar minstens even goed doen als Cercle Brugge tegen Beerschot, blijft geel-blauw in 1A. “Dit was hopelijk onze laatste thuiswedstrijd van het seizoen", besluit Vanwesemael.