Buitenlandse clubs trekken aan de mouw van Malinwa-sterkhouder: KV Mechelen wil verlengen, speler heeft duidelijk doel voor ogen

Rafik Belghali heeft zich dit seizoen in de kijker gespeeld als vaste waarde op de rechterflank bij KV Mechelen. De Belgisch-Algerijnse rechtsback leverde stabiele prestaties en wekt daarmee de interesse van clubs uit grotere competities.

Belghali wordt volgens Het Nieuwsblad al maanden nauwlettend gevolgd door buitenlandse clubs. Vooral drie teams zijn momenteel het meest concreet: het Duitse FC Augsburg, het Franse Toulouse en het Italiaanse Hellas Verona.

Bij KV Mechelen zijn ze zich bewust van de toenemende belangstelling. De club wil het contract van Belghali openbreken en verlengen, maar tot nu toe ligt er nog geen officieel voorstel op tafel. Zolang die verlenging uitblijft, staat de club open voor een verkoop. Belghali ligt nog onder contract tot de zomer van 2026, dus dit is mogelijk het moment om financieel te profiteren.

De verdediger zelf houdt voorlopig alle opties open. Zijn belangrijkste voorwaarde voor volgend seizoen is speeltijd. Hij wil zich verder ontwikkelen en zich in de kijker spelen bij bondscoach Djamel Belmadi van Algerije.

In de kijker spelen voor Afrika Cup

De Afrika Cup, die eind dit jaar op het programma staat, vormt een extra motivatie voor Belghali. Om kans te maken op selectie, moet hij zich blijven tonen op het hoogste niveau. Of dat bij KV Mechelen is of elders, laat hij voorlopig in het midden.

Sinds zijn doorbraak speelde Belghali al meer dan 44 wedstrijden voor KV Mechelen en wist daarin drie keer te scoren. Als rechtervleugelverdediger koppelt hij zijn defensieve taken aan offensieve impulsen. Zijn marktwaarde wordt momenteel geschat op 1,2 miljoen euro, volgens Transfermarkt.