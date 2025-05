Anderlecht, Chelsea, clubs uit Italië en Duitsland... Deze KAA Gent-speler heeft de clubs voor het uitkiezen

Jeremy Kandje Mbambi, de jonge centrale verdediger van KAA Gent, heeft dit seizoen indruk gemaakt en ontvangt meerdere aanbiedingen van Europese clubs. De kans is groot dat de 20-jarige speler deze zomer de Oost-Vlaamse club zal verlaten, maar er is een obstakel: Gent wil hem niet zomaar laten gaan.

Jeremy Kandje Mbambi doorliep de jeugdopleidingen van KV Mechelen en Antwerp, voor hij in juli 2023 neerstreek bij KAA Gent. In januari 2024 tekende hij er zijn eerste profcontract.

De jonge centrale verdediger, inmiddels Belgisch jeugdinternational bij de U16 en U17, hoopte dit seizoen speelminuten te maken bij het U23-team van Gent in de Eerste Nationale. In de praktijk moest hij zich echter tevredenstellen met een plek bij de U18 in Elite 1.

In zijn leeftijdscategorie is Kandje Mbambi een vaste waarde en laat hij nu al een sterke indruk na. Verschillende Europese clubs volgen hem op de voet. Volgens onze informatie hebben onder meer Anderlecht, het Italiaanse Lecce en Pisa én het Duitse Bayer Leverkusen recent navraag gedaan.

De speler zelf zou openstaan voor een vertrek deze zomer, maar er is een struikelblok: KAA Gent is niet van plan hem zomaar te laten gaan. De club belooft hem volgend seizoen een plek in het U23-team in de Challenger Pro League, al zijn de garanties daarvoor beperkt.

Het kamp rond de speler — dat in december nog gesprekken voerde met Chelsea — is voorlopig niet overtuigd. Het zal AA Gent moeten overtuigen om hem voortijdig uit zijn contract, dat loopt tot juni 2027, te laten stappen of een transfersom te aanvaarden. Maar voorlopig lijkt dat niet in de plannen van het clubbestuur te passen.