BILD kent de plannen van Der Rekordmeister met Vincent Kompany: "Hij is vertrokken voor een lange periode als coach van Bayern München"

598

Vincent Kompany is erin geslaagd om in zijn eerste seizoen als coach van Bayern München de Duitse landstitel binnen te halen. De commentaren zijn dan ook lovend. "Hij is goed op weg om voor een héél lange tijd aan het roer te staan."

Vincent Kompany heeft de criticasters de mond gesnoerd. Bij zijn aanstelling als coach van Bayern München werd geopperd dat The Prince slechts elvendertigste keuze was voor Der Rekordmeister. Kan allemaal goed zijn, maar de prijzenkast is een trofee rijker. Enkele weken geleden zat het er 'm nog eens bovenarms op. Kompany kreeg de volle laag na de uitschakeling in de kwartfinale van de Champions League. Een storm in een glas water. De Duitsers beseften dat ze de finale in het eigen stadion niét zouden gaan spelen… Vincent Kompany concentreerde zich enkel op het sportieve en liet zich niet betrappen op politieke of extrasportieve uitspraken. Dat heeft het bestuur enorm geapprecieerd "Het is de verdienste van Kompany dat hij rust heeft gebracht binnen de club", klinkt het bij Christian Falk. "Kompany concentreerde zich enkel op het sportieve en liet zich niet betrappen op politieke of extrasportieve uitspraken. Dat heeft het bestuur enorm geapprecieerd." De Chef Voetbal van BILD ziet Kompany dan ook voor lange termijn aan de slag bij FC Hollywood. "Hij heeft alvast de basis gelegd om voor een héél lange tijd aan het roer te staan." Is Vincent Kompany vertrokken voor een lange rit als coach van Bayern München? "Ik herhaal: hij moet vooral de rust bij Bayern kunnen bewaren", besluit Falk. "Dit team kan enkel zichzelf verslaan. Al zullen er ook internationale topprestaties moeten volgen. Dan kan het echt een langetermijnproject worden."