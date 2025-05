De grote schoonmaak gaat door: 'Na De Bruyne, Ederson en Gündogan krijgt ook deze oudgediende van Manchester City te horen dat hij moét vertrekken'

Manchester City wil in het tussenseizoen verjongen. Enkele oudgedienden kregen al te horen dat ze een nieuwe club mogen of moéten zoeken. Ook John Stones heeft die boodschap ondertussen ontvangen.

Kevin De Bruyne is hét voorbeeld van een clubicoon die Manchester City moét verlaten. Het contract van King Kev loopt aan het einde van het seizoen af. Een voorstel om te verlengen kwam én komt er niet.

De Rode Duivel is niet de enige oudgediende die plaats moet ruimen. Ederson en Ilkay Gündogan kregen eveneens de boodschap dat hun plaats in de kleedkamer wordt voorzien voor een andere speler.

Volgende oudgediende moét vertrekken

De Engelse media weten dat ook John Stones aan dat lijstje mag worden toegevoegd. De 30-jarige verdediger heeft nog een contract tot medio 2026, maar moet volgend seizoen niet meer op een basisplaats rekenen.

Nochtans was Stones de voorbije jaren één van de sterkhouders in de defensie van Manchester City. De 83-voudig Engels international kwam in 2016 voor 55 miljoen euro over van Everton FC.

Blessureleed

De voorbije maanden deed Pep Guardiola ook al minder beroep op Stones. De verdediger kampte met blessureleed en lag regelmatig in de lappenmand.