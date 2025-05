Voor 10 miljoen euro? KRC Genk steeds dichter bij vertrek van één van de sterkhouders

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De dagen van Ibrahima Bangoura bij Racing Genk lijken geteld. De jonge middenvelder wekt steeds meer interesse uit het buitenland, met vooral één Engelse club die concreet werk maakt van zijn komst.

Bangoura, afkomstig uit Guinee, arriveerde in juli 2022 in Genk en begon zijn Belgische avontuur bij Jong Genk. Twee jaar later maakte hij de sprong naar het eerste elftal en groeide hij al snel uit tot een vaste waarde.

De 21-jarige defensieve middenvelder viel dit seizoen op met zijn fysieke presence en balvastheid. In 36 wedstrijden toonde hij zijn waarde in het hart van het veld. Coach Thorsten Fink rekent ook tijdens de Champions' Play-offs op zijn kwaliteiten.

Hoewel hij hier en daar nog wat werkpunten heeft, zoals het vermijden van overbodige gele kaarten, is zijn potentieel duidelijk. Bangoura ontwikkelde zich dit seizoen tot een sleutelspeler in het Genkse systeem.

Dat is ook buitenlandse clubs niet ontgaan. Volgens Africafoot volgen onder meer Nice, Lyon, Straatsburg, Sevilla en Newcastle de jonge Guineeër op de voet. Vooral de Premier League lonkt.

Volgens het doorgaans goed geïnformeerde Transfermarkt ligt Newcastle op poleposition. De club uit het noorden van Engeland wil zich versterken met het oog op Europese ambities. Genk zou naar verluidt mikken op een transfersom van zo'n tien miljoen euro.