Ex-Anderlechttrainer haalt keihard uit naar club waar hij nu genadeloos op de keien wordt gegooid: "Zo ga je niet met mensen om"

Vitesse begint volgend seizoen zonder John van den Brom als hoofdtrainer. De hekkensluiter van de Keuken Kampioen Divisie kiest voor een nieuwe koers en wil met een andere coach het sportieve verval proberen om te buigen. Wie Van den Brom opvolgt, is voorlopig nog niet bekend.

Van den Brom reageert bijzonder scherp op zijn ontslag. “Ik heb nul argumenten gekregen en ben verschrikkelijk boos", vertelt hij aan Omroep Gelderland. “Zo ga je niet met mensen om. Ze schuiven gewoon een icoon van de club terzijde. Dat doet pijn.” Zijn tweede periode als hoofdtrainer bij Vitesse duurde amper één seizoen.

De 58-jarige Amersfoorter keerde op 1 juli 2023 terug bij de club waar hij als speler furore maakte. Hij moest de Arnhemse club opnieuw op de rails krijgen na de degradatie uit de Eredivisie. Dat leek sportief enigszins te lukken met tien zeges en elf gelijke spelen, maar buiten het veld ging het van kwaad naar erger.

Vitesse kreeg maar liefst 39 punten in mindering wegens financiële wanorde. Daardoor is de club, ondanks redelijke resultaten op het veld, afgezakt naar de allerlaatste plaats in de KKD. Met nog één wedstrijd te gaan – vrijdagavond tegen FC Den Bosch – hebben de Arnhemmers slechts twee punten verzameld.

De breuk betekent een bitter einde van een lange geschiedenis tussen Van den Brom en Vitesse. Als speler was hij jarenlang actief voor de club en ook als trainer stond hij al eerder, in het seizoen 2011/12, aan het roer. Zijn naam blijft onlosmakelijk verbonden met de club.

Van den Brom werkte in het verleden onder meer bij AZ, Anderlecht, FC Utrecht en Genk. Zijn reputatie in binnen- en buitenland staat buiten kijf, maar een passend afscheid van ‘zijn’ Vitesse bleef helaas uit.