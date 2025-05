Fred Vanderbiest kampt met grote kopzorgen achterin in week van de waarheid voor KV Mechelen

KV Mechelen begint aan de laatste en beslissende weken in de Europe Play-offs. De Maneblussers staan momenteel derde in de stand, op vijf punten van leider Charleroi.

Voor Vanderbiest is het duel tussen Charleroi en Westerlo van vanavond zeker van belang, maar niet het enige waarop hij zich focust. “Als je zelf blijft winnen, doe je zo lang mogelijk mee", benadrukt hij in De Gazet van Antwerpen.

Een overwinning van Charleroi zou de kloof met Mechelen vergroten tot acht punten, wat het perspectief op groepswinst flink zou vertroebelen. Toch heeft Mechelen volgende week nog een rechtstreekse confrontatie met Charleroi op het programma, wat hen de kans biedt om opnieuw dichterbij te sluipen, mochten de Zebra’s punten laten liggen.

Het verschil in de stand is deels te verklaren door het onderlinge resultaat. Charleroi haalde meer punten uit de rechtstreekse duels, terwijl Mechelen enkele belangrijke thuiswedstrijden, zoals tegen OH Leuven en Westerlo, liet liggen. “De kloof had evengoed twee punten in plaats van vijf kunnen zijn", aldus Vanderbiest.

Grote problemen achterin

Bovendien kampt de ploeg van Fred Vanderbiest met een steeds langere blessurelijst. Met zes spelers in de lappenmand, onder wie Bas Van den Eynden en José Marsà, wordt het steeds moeilijker om met een fitte kern te werken. Vooral op verdedigend vlak is de spoeling erg dun.

“Voor Bas zal die week met drie matchen te veel geweest zijn", schat Vanderbiest in. “Voor José is het een lang seizoen geweest. We zullen dat moeten oplossen.”