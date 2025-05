Kompany dreigt sterkhouder te verliezen die hij absoluut niet kwijt wil, maar... Arsenal dringt aan

Bayern München wil het contract van Leroy Sané verlengen tot de zomer van 2028. Momenteel loopt zijn verbintenis nog tot medio 2025, maar technisch directeur Max Eberl bevestigt dat de club graag door wil met de Duitse flankaanvaller.

Eberl waarschuwt wel voor salariskaders: “We willen heel graag verlengen met Leroy, maar we hebben ook afspraken gemaakt over zijn salaris. Als dat overschreden wordt, wordt het lastig.”

Tegelijkertijd lonken er kansen in Engeland. Sané’s zaakwaarnemer Pini Zahavi heeft al aangeklopt bij clubs als Arsenal, waar een reünie met Mikel Arteta tot de mogelijkheden behoort.

Sané spreekt in The Mirror met veel lof over Arteta, die hem bij Manchester City al persoonlijk begeleidde. “Hij gaf me feedback op mijn spel en bouwde concreet met me aan verbeteringen.”

Op dit moment is zijn eerste prioriteit echter Bayern. Dit seizoen speelde Sané 43 officiële wedstrijden, waarin hij goed was voor dertien doelpunten en vier assists.

In totaal staat Sané nu op 218 optredens in het Bayern-shirt, met 61 doelpunten als resultaat. Bayern hoopt dat hun Duitse toptalent daar nog een paar seizoenen bij zal komen.