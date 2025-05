Toptransfer voor STVV-revelatie? Gerenommeerde club heeft zijn oog op hem laten vallen

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

STVV kan zaterdag eindelijk een streep zetten onder alle degradatiestress. Met een zege op KV Kortrijk of hetzelfde puntenaantal als Cercle Brugge verzekeren de Kanaries zich van nog een seizoen in de Jupiler Pro League. En dan kan de transfermarkt beginnen.

Na een seizoen waarin ze verrassend presteerden, zakte STVV dit jaar weer weg. Het vertrek van trainer Thorsten Fink en van sleutelspelers pakte zwaar uit. De ploeg bleef het hele seizoen hangen in de gevarenzone.

Toch leverde die spannende strijd ook een nieuwe revelatie op. Adriano Bertaccini kwam tot volledige ontplooiing. In zijn eerste volledige jaar op het hoogste niveau scoorde hij maar liefst twintig keer, en deelt hij de koppositie in de topschutterstand.

Dankzij zijn neus voor doelpunten dook Bertaccini al in januari op als transferkandidaat. De geruchten hebben ondertussen concrete vormen gekregen: Lens’ sportief directeur Diego Lopez was recent op de tribune bij de Kanaries, meldt Sacha Tavolieri.

Een overstap naar RC Lens zou Bertaccini opnieuw onder een Belgische coach brengen. Will Still leidt de Frans-Belgische club sinds dit seizoen en staat met zijn team stevig in de Ligue 1, momenteel achtste.

Voor STVV staat er straks mogelijk feest op de kalender, en voor Bertaccini lonken er grotere uitdagingen in Europa. Het zou STVV zeker geen windeieren leggen, want hij heeft nog een contract tot 2027.