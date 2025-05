Vincent Kompany spreekt over zijn liefde voor Anderlecht en steekt het niet onder stoelen of banken

Kampioen van Duitsland met Bayern München! Maar Vincent Kompany heeft ook het belang van Anderlecht in zijn leven benadrukt, waarbij hij Neerpede, jeugdtoernooien en iconische figuren aanhaalde.

Afgelopen weekend haalde Bayern München een nieuwe titel binnen als kampioen van Duitsland. Een primeur voor Vincent Kompany, de coach van de Beierse gigant. Net nadat hij werd gekroond, gaf de voormalige Belgische verdediger een oprecht interview aan Het Laatste Nieuws waarin hij met emotie sprak over de club die hem heeft gevormd: Anderlecht.

Familie

"Men moet nooit onderschatten wat Anderlecht voor mij betekent", vertelt hij. Meer dan alleen een tussenstop, was het een echte levensschool, een familie. "Mensen begrijpen niet wat Anderlecht betekent voor de jongens die bij Neerpede zijn opgeleid", vervolgt hij.

"We namen deel aan internationale jeugdtoernooien waar we ons als Real Madrid, Barcelona of Bayern München voelden. We gingen erheen om te winnen en mooi voetbal te spelen. Simpelweg." Een mentaliteit van veroveraars, gevoed vanaf zeer jonge leeftijd en die hij vandaag erkent in de geest van Bayern München.

Terugkeer?

Voor Kompany wordt de grootsheid van een club niet alleen gemeten aan de trofeeën, maar ook aan de iconen die het hebben vormgegeven. "Mulder, Rensenbrink, Van Himst... dit zijn net zo mythische namen voor Anderlecht als Rummenigge en Beckenbauer dat zijn voor Bayern München."

Achter de glimlach van de coach die in München werd gekroond, blijft dus altijd de jongen van Neerpede zitten. Degene die nooit heeft opgehouden te geloven in veeleisend en elegant voetbal. Een terugkeer ooit? Het wordt niet uitgesloten.