Ajax afgetroefd: KV Mechelen kwam met héél groot nieuws voor wedstrijd tegen Standard

KV Mechelen speelde zaterdagavond tegen Standard. Voor zijn wedstrijd kwam Malinwa al met heel goed nieuws naar buiten.

Na het 0-0 gelijkspel tegen Standard is het over voor Malinwa. Charleroi heeft de eindwinst beet in de Europe Play-offs en maakt dus kans op een Europees ticket, dat twee wedstrijden voor het einde van het seizoen.

Het is een serieuze domper voor Mechelen, dat bij een zege nog kans maakte op winst van de Europe Play-offs. Maar toch zullen ze bij Malinwa niet helemaal ongelukkig zijn.

Voor de wedstrijd kwam de club immers met bijzonder goed nieuws. "De entourage en familie van Zekri bereikten net een akkoord met Malinwa, en dat vlak voor zijn eerste wedstrijdselectie. Moncef blijft bij z’n ploeg, en wat zijn we daar blij om", klonk het op het X-account van Mechelen.

De 16-jarige tekende dus zijn eerste profcontract bij Mechelen, en dat terwijl Ajax heel wat interesse had in hem. De Nederlandse topclub stelde hem een mooi project voor, maar greep naast het grote talent.

Zekri kon dankzij zijn profcontract dus meteen op de bank starten tegen Standard. Hij viel in de tweede helft in en maakte zo ook zijn profdebuut.