Bittere reacties na ontspoorde wedstrijd: "Geen reclame voor het voetbal"

In de Challenger Pro League is het doek nu helemaal gevallen. Lokeren-Temse raakte niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Patro Eisden Maasmechelen en zo valt het doek voor de Oost-Vlamingen.

De wedstrijd tussen Lokeren-Temse en Patro Eisden Maasmechelen eindigde op een 1-1 gelijkspel. Door de zege van Patro Eisden in de heenwedstrijd in Lokeren (1-2) zijn het de Limburgers die tegen Cercle Brugge mogen spelen.

Rode kaarten

De wedstrijd ontspoorde wel helemaal. Zelfs Luc Nilis ging uit zijn plaat en onder meer Indy Boonen en een aantal mensen van de bank kregen ook nog een rode kaart.

Achteraf waren de reacties in het Lokerse kamp dan ook zeer stevig. Stijn Vreven was heel erg duidelijk in zijn bewoordingen achteraf, al wilde hij er niet al te veel over vertellen in de enorme ontgoocheling na de uitschakeling.

Geen reclame

"Die kerel duwde mij voor de tweede keer in twee wedstrijden en ik vroeg hem of dat moest", aldus Vreven in een reactie bij DAZN. "Dan explodeerde alles. Maar een speler moet van een coach afblijven."

En ook Lokeren-speler Sebastiaan Brebels schuwde de zware woorden niet na de match. "Zulke opstootjes zijn geen reclame voor het voetbal. Het was langs beide kanten. Zoiets is een beetje triest."