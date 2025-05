Degradatie van KV Kortrijk doet al een eerste kop rollen en... dat had de persoon in kwestie helemaal niét zien aankomen

KV Kortrijk moet volgend seizoen in de Challenger Pro League aan de slag. De West-Vlamingen slaagden er niet in om de degradatie te ontlopen. En dat heeft een prijs...

KV Kortrijk slaagde er vorig seizoen in zich op het nippertje te handhaven in de Jupiler Pro League. Dat is deze keer niet gelukt.

De Kerels moeten volgend seizoen in de Challenger Pro League aan de slag. Voor het eerst in zeventien jaar speelt Kortrijk in de Belgische tweede klasse.

KV Kortrijk beëindigde de samenwerking met Pieter Eecloo.



KVK staat erop om Pieter Eecloo nadrukkelijk te bedanken voor zijn inspanningen & toewijding en wenst hem heel veel succes in de toekomst.

En dat heeft een prijs. De Kerels bevestigden vandaag dat Pieter Eecloo aan de deur wordt gezet. Eecloo was sinds 2023 aan de slag als CEO Sports in het Guldensporenstadion.

De voormalige scout van KVK wordt gezien als de hoodverantwoordelijke voor de prestaties van de voorbije twee seizoenen. Hij moet zijn bureau leegmaken.

Géén nieuwe kans

"Ik wil een zo sterk mogelijk elftal samenstellen voor tweede klasse", liet Eecloo zich vlak na de degradatie nog ontvallen. Die kans krijgt hij dus niet meer...