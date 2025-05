Gaat Tielemans uitstekende prestaties verzilveren? 'Deze topclub heeft 45 miljoen euro veil voor Rode Duivel'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Youri Tielemans is één van de absolute sterkhouders bij Aston Villa. De Rode Duivel kan dan ook rekenen op concrete interesse. Maar heeft hij zelf ook zin in een avontuur?

Aston Villa doet het dit seizoen uitstekend. The Vilans kamperen momenteel op een gedeelde vijfde plaats in de Premier League én hebben een ticket voor de Champions League in het vizier.

Meer zelfs: de kloof met de derde plaats van Newcastle United is amper drie punten. Eén van de leiders achter die prestatie: Youri Tielemans.

Eén van de beste middenvelders in de Premier League

Het jeugdproduct van RSC Anderlecht is in Birmingham uitgegroeid tot één van de beste middenvelders in de Premier League. En die prestaties blijven niet onopgemerkt.

Volgens de Spaanse kranten aast Al Hilal SFC op Tielemans. De Saoedische topclub heeft zelfs 45 miljoen euro veil voor de middenvelder. Ter vergelijking: Transfermarkt schat de marktwaarde van Tielemans op 35 miljoen euro.

Véél geld, maar andere prioriteiten?

Tielemans zelf kan er ook een financiële slag slaan. De kans lijkt echter klein dat de 28-jarige middenvelder voor een verhuis naar het Midden-Oosten kiest. Zijn beste jaren komen er immers aan...