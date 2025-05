Groot schandaal in Spanje: audiofragment van VAR zorgt voor heisa na El Clasico

Barcelona won zondag met 4-3 van Real Madrid in El Clasico. Nu is er heel wat ophef ontstaan over de VAR, nadat de officiële audiofragmenten werden gepubliceerd.

De neutrale supporter werd zondag getrakteerd op ongezien spektakel in El Clasico. Na een kwartier spelen stond Real Madrid al 0-2 voor op het veld van Barça na twee doelpunten van Kylian Mbappé. En plots was Real nergens meer. Barcelona bleef de druk opvoeren en dat werd beloond. De thuisploeg scoorde maar liefst vier doelpunten voor rust (Garcia, Lamine Yamal en Raphinha 2x) en kwam helemaal terug in de match. Kylian Mbappé maakte er in de 70e minuut weer een wedstrijd van door zijn hattrick volledig te maken. Vlak voor het einde van de wedstrijd leek Fermin de 5-3 te scoren, maar de VAR stak er een stokje voor. Fermin beging hands in aanloop naar zijn doelpunt. De bal wordt van heel dichtbij aangeschoten door Valverde, maar de VAR was streng. Er werd dan ook goed opgelet toen de officiële audiofragmenten gepubliceerd werden. 🎧👂🏼 00:36 https://t.co/ruWio7qVPw — Toni Juanmartí (@tjuanmarti) May 11, 2025 En daar viel plots iets op. Een onbekende stem bij de VAR zegt "menos mal", wanneer duidelijk wordt dat Fermin de bal met de hand raakt. Dat wil letterlijk zeggen "gelukkig maar". Op het eerste zicht lijkt het een uiting van opluchting of zelfs tevredenheid over de beslissing die op dat moment werd genomen. Iets wat serieuze vraagtekens oproept over de onpartijdigheid van de VAR. In Spanje is er heel wat te doen om de arbitrage, en dit gooit alleen maar meer olie op het vuur...