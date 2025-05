Héél Nederland spreekt over Noa Lang, die meteen hard terugslaat

Noa Lang heeft zich in Nederland opnieuw in de schijnwerpers gespeeld. Met twee cruciale doelpunten leidde hij PSV naar een spectaculaire 2-3-overwinning op Feyenoord, na een 2-0-achterstand.

Zijn winnende treffer in de 99e minuut bracht niet alleen de zege naar Eindhoven, maar ook nieuw leven in de titelstrijd van de Eredivisie. De wedstrijd kende een zinderend verloop. Feyenoord leek lang op weg naar een zege, tot oud-Club Brugge-speler Ivan Perišić de aansluitingstreffer maakte. Daarna was het de beurt aan Lang, die eerst de gelijkmaker scoorde en diep in blessuretijd de beslissende treffer binnenwerkte.

Na zijn winning goal liep Lang richting het vak van de Feyenoord-supporters, zichtbaar genietend van de wraak. "Provoceren zit een beetje in mijn natuur,",verklaarde hij na de match. “Als je mijn moeder en familie uitscheldt, moet je ook wat terug kunnen krijgen.”

De Nederlander, voormalig publiekslieveling bij Club Brugge, toonde zich emotioneel en strijdvaardig. “Bij een 2-0-achterstand op Feyenoord win je normaal niet. Maar we hebben hen na de rust gewoon weggeveegd. Ik heb onze coach zelden zo kwaad gezien tijdens de rust.”

De overwinning van PSV krijgt nog extra gewicht omdat Ajax later op zondag zwaar onderuitging tegen Heracles. Daardoor bedraagt het verschil tussen beide rivalen nog maar één punt, met nog twee speeldagen te gaan.

De titelstrijd in de Eredivisie is dus volledig heropend. Met een Lang in topvorm en het mes tussen de tanden lijkt PSV klaar om tot het laatste fluitsignaal te vechten.