"Here we go": 'Real Madrid heeft nieuwe trainer helemaal beet en pakt uit met ex-speler'

Carlo Ancelotti zal vertrekken bij Real Madrid. Zijn opvolger zou ondertussen ook al bekend zijn, hoewel alles nog officieel moet worden bekendgemaakt.

Het verhaal van Carlo Ancelotti bij Real Madrid komt tot een einde. De Italiaanse coach zal vertrekken bij Los Blancos en tekent normaal gezien bij Brazilië.

Er werd al veel over gesproken, maar praktisch niets lijkt de transfer nog in de weg te staan. Real Madrid is ook niet stil blijven zitten en heeft een nieuwe trainer gezocht.

En als we transferguru Fabrizio Romano mogen geloven, ook gevonden. Hij meldt op X dat dat Real Madrid helemaal rond is met Xabi Alonso.

Romano gaf uit goede gewoonte zijn bekende "here we go". Xabi Alonso zal een contract tot 2028 krijgen bij de Spaanse topclub waar hij als speler al actief was tussen 2009 en 2014.

De staf is ook al in orde. Het contract ligt klaar en hij zou beginnen op de Club World Cup die in juni van start gaat. Enkele dagen geleden kondigde Xabi Alonso nog officieel zijn afscheid aan bij Bayer Leverkusen.