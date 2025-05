Wat vindt Vincent Kompany hiervan? 13 Bayern München-spelers maken opvallende move na nieuwe landstitel

Bij Bayern München hebben 13 spelers besloten om zichzelf een leuke cadeau te geven na het winnen van de landstitel. Ze vertrokken naar Ibiza om te feesten.

Bayern München veroverde onlangs de 34 landstitel in zijn geschiedenis. Op restaurant keken Vincent Kompany en co een week geleden toe hoe Bayer Leverkusen verloor, wat er automatisch voor zorgde dat Bayern kampioen speelde.

Afgelopen weekend speelde Der Rekordmeister thuis tegen Borussia Mönchengladbach. Er werd met 2-0 gewonnen voor eigen publiek, al was dat bijzaak. De titel zou sowieso gevierd worden met de eigen fans.

En dat gebeurde ook op gepaste wijze, met veel bierdouches. Zo'n 13 spelers besloten om zichzelf een extra beloning te geven, al is de club hier zeker niet mee opgezet.

BILD meldt namelijk dat 13 spelers naar Ibiza zijn vertrokken om het kampioenschap te vieren. Omdat er nog een wedstrijd gespeeld moet worden is de club hier niet blij mee. Enkele dagen voordien werd de trip nog tegengehouden.

Dit omdat het 'ongepast' is, terwijl het seizoen nog aan de gang is. Veel zal er wel niet gefeest worden op Ibiza, want op dinsdag zal Kompany weer aan de slag gaan met zijn troepen, om voor te bereiden op de slotwedstrijd tegen Hoffenheim.