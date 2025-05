Cruciale wedstrijd, teleurstellende prestatie: Italiaanse pers fileert Romelu Lukaku

Romelu Lukaku beleefde een moeilijke avond in Parma, in een cruciale wedstrijd voor Napoli. De Belgische aanvaller stelde wat teleur: de Italiaanse pers was er snel bij om kritiek te geven.

In de spannende strijd om de Scudetto kan elke minuut, elk duel en elke kans de titelstrijd zwaar beïnvloeden. Maar afgelopen zondagavond is Romelu Lukaku er niet in geslaagd om een verschil te maken. Op het veld van Parma, in een cruciale wedstrijd voor Napoli, vond de Belgische aanvaller nooit zijn ritme. Een trieste 0-0 volgde voor de Napolitanen die geen fouten mochten maken.

Voor Napoli groeide de bezorgdheid met elke minuut. Terwijl Lukaku moeite had om het verschil te maken leidde Inter, directe titelconcurrent, tegen Lazio. Het scenario leek perfect voor de club uit Milaan... tot een late gelijkmaker waardoor Napoli zijn voordeel behoudt.

De Italiaanse pers was niet mild. La Gazzetta dello Sport spreekt van een "uitgebluste" Lukaku en geeft hem slechts een bescheiden 5 op 10. Il Messaggero vat het kort samen: "Lukaku was nooit gevaarlijk." Moeilijk om deze bevinding te betwisten.

Onzichtbaar in het spel, fysiek gedomineerd door de jonge Leoni zoals La Repubblica aangeeft, verscheen de voormalige Inter-speler ver onder zijn gebruikelijke niveau. Virgilio Sport spreekt zelfs van een "spookachtige vertoning" van Lukaku.

Het moet gezegd worden dat de Belgische spits mogelijk een beetje vermoeid is, aangezien hij veel wedstrijden heeft gespeeld in de Serie A. Net zoals hij, bleef ook de rest van de Napoli-aanval stil.

Met nog één speeldag te gaan, is de titelstrijd nog niet beslist. Napoli behoudt een voorsprong van één punt op Inter. Lukaku zal moeten presteren volgend weekend. Want in de sprint naar de finish wordt niets vergeven. Een zege tegen Cagliari zou de titel veiligstellen.