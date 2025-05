Knotsgekke scenario's in Italië: voor Lukaku en Napoli zal alles beslist worden op de laatste speeldag

Wat een scenario in Italië! Zondagavond speelden Inter en Napoli een belangrijke wedstrijd. Beide clubs konden de titel uit handen geven.

Inter Milan zit in de rol van de achtervolger en ontving Lazio, en lange tijd geloofden de Nerazzurri dat ze met nog één speeldag te gaan aan de leiding zouden komen. Bij rust leidden ze met 1-0 dankzij een doelpunt van Bisseck.

In de tweede helft maakte Pedro, voormalige speler van FC Barcelona en Chelsea, de 1-1 in de 72e minuut, maar Inter gaf niet op: ze waren dominant thuis en maakten gelijk via Dumfries in de 79e minuut. Aan het einde van de wedstrijd kreeg Lazio echter een strafschop die opnieuw werd benut door Pedro (2-2, 90e minuut).

Strijdlustig dacht Inter Milan in de laatste momenten van de blessuretijd de 3-2 te maken... maar het doelpunt werd afgekeurd vanwege buitenspel. Aan de andere kant liet Napoli van Lukaku ook punten liggen.

Napoli speelde uit tegen Parma en slaagde er niet in om te scoren (0-0). De ranglijst en het verschil tussen de twee clubs blijven dus ongewijzigd: Napoli staat bovenaan, maar heeft slechts één punt voorsprong op Inter. Ook zij zullen spijt hebben: in blessuretijd werd een penalty toegekend in hun voordeel, maar dit werd geannuleerd vanwege een overtreding eerder in het spel.

Alles zal dus beslist worden tijdens de laatste speeldag van de Serie A, met een voordeel voor koploper Napoli thuis tegen Cagliari. Inter, dat moet winnen, zal naar Como gaan, en dit slechts enkele dagen voor een Champions League-finale...