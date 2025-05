Belgische U17 stort in tegen Italië maar profiteert van een wonder om de halve finales van het EK te bereiken

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Ondanks het openen van de score in het eerste kwartier, werd de U17 van België maandagavond verslagen door Italië. Dankzij het late doelpunt van Tsjechië tegen Engeland zijn de Rode Duivels wel gekwalificeerd voor de halve finales en zullen ze Frankrijk tegenkomen.

Na een gelijkspel tegen Engeland en een overwinning op Tsjechië hadden de Jonge Duivels genoeg aan een punt tegen Italië om zich te plaatsen voor de halve finales van het EK U17. Tegen een sterk presterend Italië (twee overwinningen in twee wedstrijden) begonnen de jonge Belgen nochtans goed aan de wedstrijd: August De Wannemacker (Genk), op aangeven van Stan Naert (Club Brugge), opende de score al in de 12e minuut (1-0). Op dat moment stonden de Belgen virtueel aan kop van hun groep en leek kwalificatie binnen handbereik.

Maar na het uur kwam Italië langszij via Samuele Inacio (Dortmund), in de 62e minuut (1-1). Tegelijkertijd liep Engeland uit tegen Tsjechië, waardoor België zich in een benarde positie bevond: bij een tegendoelpunt en een nederlaag zouden ze terugvallen naar de derde plaats… en uitgeschakeld zijn.

Een kwartier voor tijd voltrok zich helaas het rampscenario. De jonge Duivels kregen een discutabele strafschop tegen, die opnieuw door Samuele Inacio werd omgezet. Met zijn tweede van de avond schonk hij Italië de overwinning (1-2, 78e minuut). België slaagde er niet meer in om een antwoord te vinden en leek uitgeschakeld.

De ploeg van bondscoach Bob Browaeys dacht zich dus te moeten neerleggen bij een vroegtijdige exit, maar in de slotminuten scoorde Tsjechië nog een doelpunt tegen Engeland, waardoor de eindstand daar 2-4 werd. Dat doelpunt was voldoende voor België om zich alsnog te plaatsen voor de halve finales, op basis van een beter doelsaldo. In die halve finale wacht niemand minder dan Frankrijk, terwijl Italië het opneemt tegen Portugal.

Dankzij hun resultaten op dit EK hebben de Jonge Duivels zich ook geplaatst voor het WK U17, dat begin november wordt gehouden. In de groepsfase nemen ze het daar op tegen Argentinië, Tunesië en Fiji. De eerste twee van elke groep, evenals de acht beste derdes, gaan door naar de knock-outfase.