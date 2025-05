🎥 Het vettigste lachje van de kampioen: Noah Sadiki zegt wie hij wil kloppen in de Champions League

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Union SG is kampioen in de Jupiler Pro League. Voor Noah Sadiki werd het een ongelofelijk feest om nooit meer te vergeten.

Noah Sadiki was na affluiten door het dolle heen toen Union SG de titel pakte. Hij verscheen bij DAZN met een vlag rond zijn middel en een hoed op.

20 jaar en kampioen van België en naar de Champions League. “Heel erg mooi”, reageert Sadiki meteen voor de camera’s over wat hij bereikt heeft.

Gilles De Bilde vraagt Sadiki of hij al nagedacht heeft over welke ploegen hij graag zou treffen in de competitiefase van de Champions League.

“Allemaal”, zegt Sadiki meteen. “Maar dat gaat niet.” En hij moet niet lang nadenken als De Bilde vraagt wie zijn voorkeur wegdraagt.

“Bayern München. Jullie weten waarom hé?”, waarop De Bilde de naam van Kompany laat vallen. “Ja, ik zou hem heel graag kloppen”, besluit Sadiki.