Voorzitter van Napoli laat geen twijfel meer bestaan: "Vanmorgen met De Bruyne gebeld"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Dat Kevin De Bruyne naar Napoli trekt komt nu wel heel erg dichtbij. Voorzitter Aurelio De Laurentiis stopt niks meer weg.

Maanden werd er gespeculeerd over de transfer van Kevin De Bruyne na zijn vertrek bij Manchester City, maar alles lijkt zo goed als rond te zijn.

Napoli-voorzitter Aurelio De Laurentiis is enorm duidelijk op de vraag of De Bruyne zijn team transfervrij komt versterken volgend seizoen. “Waarschijnlijk wel. Ik weet dat hij hier al een prachtige villa heeft bekeken. Of beter gezegd gekocht”, klinkt het bij Het Nieuwsblad.

Vanmorgen had De Laurentiis naar eigen zeggen een videocall met De Bruyne en zijn vrouw Michele. “Ze zijn een prachtig stel”, voegt de voorzitter er nog aan toe.

Vanavond staat de viering van de titel van Napoli op de agenda. Volgens Italiaanse bronnen zou De Bruyne woensdag al zijn medische testen afleggen.

In ieder geval wil onze landgenoot dat alles snel geregeld wordt, in ieder geval voor hij op vakantie vertrekt. Tegen eind deze week zou alles helemaal rond zijn.