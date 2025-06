De soap gaat verder: Samuel Eto'o komt met zware beschuldigingen aan adres van Marc Brys

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Thuis, Familie, Home and Away, The Bold and the Beautiful, Neighbours, ... Er zijn soapseries die al heel lang op televisie lopen. Maar ook in het voetbal is er een soap die ondertussen toch al een heel eindje aansleept.

Sinds de komst van Marc Brys bij Kameroen is hij de spil geworden in een politieke hetze tussen de voetbalbond van Kameroen en de politieke machtshebbers in het land. En dat brengt hem steevast in een lastig parket. Het conflict blijft namelijk smeulen tussen Marc Brys en Samuel Eto'o. De voorzitter van de Kameroense voetbalfederatie wil duidelijk van de bondscoach af, maar heeft niet de macht om dit te doen. Laatste woord nog niet gezegd Kameroen neemt het op tegen Oeganda van Paul Put en Equatoriaal-Guinea tijdens deze internationale break. Twee wedstrijden die opnieuw onder spanning zullen worden gespeeld, want volgens Brys zou de organisatie te wensen overlaten. Daardoor twijfelde hij zelf om zijn selectie bekend te maken. Samuel Eto'o dreigde daarop andermaal om Brys te ontslaan, maar dat kan hij niet - alleen het ministerie van Sport, dat Marc Brys heeft aangesteld, kan de Belgische coach ontslaan. Gekissebis "De entourage en het geld van Brys nemen geld aan om spelers te selecteren. Ze moeten betalen om te mogen spelen. Hij kijkt niet naar een enkele wedstrijd en trekt zich er niets van aan, hij kent de spelers niet eens", verklaarde Eto'o tijdens een Facebook Live-sessie. "Het is altijd gemakkelijker om de trainer aan te vallen", laat Marc Brys dan weer weten in Het Laatste Nieuws. "De bond heeft haar informatie veel te laat gegeven. Zonder informatie over de beschikbare spelers was het onmogelijk om een selectie te maken."