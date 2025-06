Dit wordt een heel speciale dag: Lierse is niet zomaar een tegenstander voor Nederlandse traditieclub

Lierse is nog altijd een ploeg met naam en faam en één van onze traditieclub. Een Nederlandse traditieclub is dan ook met Lierse overeengekomen om er samen begin augustus een heel speciale dag van te maken.

Lierse is het afgelopen seizoen netjes in de middenmoot van de Challenger Pro League geëindigd. Bijna had het zelfs genoeg punten behaald om mee te doen aan de Promotion Play-offs. Lierse K. eindigde met 40 punten op de achtste plaats. Zo bleven de Lierenaars uit de problemen, maar ze strandden ook slechts op één punt van Lokeren-Temse.

De ploeg van Radja Nainggolan speelde uiteindelijk de finale van de Promotion Play-offs tegen het Patro Eisden van Stijn Stijnen. Lierse zal in elk geval proberen om volgend seizoen minstens even goed en indien mogelijk nog wat beter te doen. Een goede voorbereiding moet de basis leggen en daar hoort ook een trip naar Nederland bij.

Lierse tegenstander op fandag Roda

Op zaterdag 2 augustus is Lierse immers de tegenstander van Roda JC in het Parkstad Limburg Stadion. De aftrap is voorzien om 15u30. Het is meer dan zomaar een vriendschappelijke partij, want die dag staat ook de fandag van Roda JC op het programma. Elke ploeg streeft op zijn fandag wel een mooie affiche aan. Het is leuk dat Roda hiervoor bij Lierse is uitgekomen.

Wellicht is het geen toeval dat het een Belgische tegenstander is geworden. Een kleine week geleden is met Kevin Van Dessel een Belgische trainer aangesteld bij Roda. De Nederlandse club heeft wel wat gelijkenissen met Lierse. Het heeft best wel wat geschiedenis, speelt in het geel en zwart en is inmiddels in 'tweede klasse' beland.

Roda promoveerde bijna in 2024

In 2024 miste Roda op een haar na de promotie, maar vorig seizoen eindigde de ploeg pas twaalfde in de Keuken Kampioen Divisie. In augustus zullen zowel Roda als Lierse al stilaan willen weten hoe ze ervoor staan voor de competitie. De ticketprijs voor deze affiche bedraagt tien euro.