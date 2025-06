"Hij is geïrriteerd": Chancel Mbemba even in België en daarna moet gewezen Anderlecht-speler belangrijke keuze maken

Chancel Mbemba zal misschien even met weemoed gedacht hebben aan zijn periode bij Anderlecht. In elk geval is het mentaal een zwaar seizoen geweest voor de verdediger.

Het is een seizoen geworden zonder ook maar één wedstrijd gespeeld te hebben. L'Équipe zoomt dan ook verder in op de situatie van Mbemba. Hij zal deze zomer vertrekken bij Olympique Marseille, als zijn contract bij de club afgelopen is. Ook vorige winter was een vertrek al een optie, maar toen moest er nog geld op tafel gelegd worden.

Dat is nu niet meer het geval, aangezien hij binnenkort een vrije speler is. Na zijn doorbraak bij Anderlecht in 2013 en een totaal van 63 matchen voor paars-wit, volgden nog passages bij allerlei mooie clubs als Newcastle, Porto en dus Marseille. Voorzitter Pablo Longoria haalde hem in 2022 naar Marseille maar lag het voorbije seizoen met hem in conflict.

Mbemba aan de kant geschoven bij Marseille

Mbemba werd bijgevolg aan de kant geschoven: het is voor hem een volledig verloren seizoen geworden. Gelukkig heeft hij in zijn thuisland wel nog altijd dezelfde status. Onlangs was hij bij de nationale ploeg van Congo nog de aanvoerder tijdens een vriendschappelijke wedstrijd tegen Mali, die eindigde op een 1-0-overwinning.

Hij zou aan zijn ploegmaats bij de landgenoten verteld hebben geïrriteerd te zijn over de situatie bij Marseille, maar verder gaat hij er niet op in. Hij beseft dat hij nu voor een belangrijke beslissing staat om zijn carrière weer te herlanceren. Mbemba zou wel enkele dagen vakantie nemen en die vakantiedagen zou hij spenderen in ... België.

Mbemba doet aankondiging na vakantie in België

Daarna zou Mbemba aankondigen wie zijn volgende werkgever wordt. Het wordt dus van cruciaal belang om op zijn volgende bestemming wel te kunnen rekenen op voldoende speelminuten. Dan kan de 30-jarige voetballer het voorbije seizoen zo snel mogelijk vergeten.