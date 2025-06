Niet zomaar verrassende transfer: Beerschot gaat verder met Nederlandse verdediger en wil hem kansen geven bij A-kern

Het was een hele verrassende transfer waar Beerschot vlak voor de play-downs mee uitpakte: de Nederlandse verdediger Dennis Gyamfi kwam de rangen versterken. Beerschot leek op dat moment al uitgeteld voor het behoud.

In het Europese voetbal worden zelden in de maand maart transfers met onmiddellijke ingang gerealiseerd. Dat gebeurde bij Beerschot wel. Het was mogelijk omdat de speler in kwestie een vrije speler was. Dennis Gyamfi zat immers sinds augustus 2024 zonder club, nadat zijn overeenkomst met het Nederlandse Den Bosch tot een einde kwam.

Gyamfi, een Nederlander met Ghanese roots, heeft al op tal van plekken verbleven. Hij is als voetballer opgegroeid in Engeland, met passages bij Brentford en Leicester tijdens zijn jeugdopleiding. Na een half jaar bij de beloften van Dinamo Zagreb lonkte een terugkeer naar zijn thuisland. Ook dat bleek niet het wondermiddel.

Gyamfi blijft bij Beerschot tot juni 2026

Bij Beerschot bleek hij in eerste instantie ook een speler voor de U23 en tekende hij tot het einde van de maand juni. Volgens Foot d'Afrique zet de rechterflankverdediger volgend seizoen de stap van de beloften naar de A-kern van Beerschot. Hij heeft dus ook een nieuw contract getekend tot juni 2026 bij de ploeg die degradeert naar de Challenger Pro League.

De manier waarop de transfer van Gyamfi tot stand kwam, was zeker één van de meer opmerkelijke verhalen uit het voorbije seizoen. Dat kwam vooral omdat hij voor zijn komst naar Beerschot meer dan een half jaar niet had gevoetbald. Zijn huidige ploeg moet dus hopen dat volgend seizoen zijn conditionele achterstand weggewerkt is en hij van waarde kan zijn.

Nederlander op rechtsachter bij Beerschot

Daar lijkt Beerschot wel overtuigd van te zijn. Anders zou de club geen nieuwe verbintenis aangaan met Gyamfi. Beerschot eindigde het vorige seizoen met Brian Plat op rechtsachter, nog zo'n Nederlander met Afrikaanse roots.