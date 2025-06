Een langverwachte terugkeer, maar welk centraal verdedigingsduo? Onze opstelling voor België - Wales

Wat gaat Rudi Garcia doen om de situatie maandag recht te zetten na het falen in Skopje? De coach zal waarschijnlijk niet alles veranderen. Wij laten ons licht alvast eens flink schijnen op de hele zaak.

We hebben al begrepen dat Rudi Garcia ons niet echt veel informatie zal geven voor de wedstrijd, en zelfs geniet van het verwarren van de zaken. "Misschien verander ik niets, want het elftal van maandag was erg dicht bij dat van Genk dat goed speelde", waarschuwt hij zo.

Echter, naast hem stond Youri Tielemans, die goed terugkwam (ondanks zijn fatale fout bij de 1-1) en in uitstekende vorm verkeerde, en het is moeilijk voor te stellen dat hij niet vanaf het begin zal spelen. En als Garcia hetzelfde centrale duo weer zou opstellen na wat we hebben gezien in Noord-Macedonië, zou de boodschap toch vreemd zijn.

Theate en Debast in het centrum?

Kortom: er zullen veranderingen zijn. Misschien, inderdaad, niet op alle fronten. Thomas Meunier is een beetje de standaardkeuze aan de rechterkant, Maxim De Cuyper heeft zich gevestigd als de onbetwiste linksback: zij zouden moeten starten. Het is tussen hen dat de twijfel blijft bestaan.

Wie van Wout Faes of Zeno Debast moet maandag beginnen? Ons antwoord zou zijn dat Arthur Theate zijn plaats heeft aan de linkerkant van het centrum, en dat Debast veel meer potentieel heeft dan Faes aan de rechterkant: als Garcia wil bouwen, laat het dan met dit duo zijn, ondanks de fout van de speler van Sporting Portugal op maandag.

Voor hen zouden we verrast zijn als Amadou Onana niet zou starten, en Youri Tielemans lijkt een basisplaats en de aanvoerdersband beloofd. Nu rest het om de derde man aan te wijzen. Ogenschijnlijk vermoeid, moet De Bruyne echter beginnen: men moet vertrouwen op de revanchegeest en competitiedrang van de toekomstige Napoli-speler voor zijn publiek.

Knopen om door te hakken

En voorin? Gewoon hetzelfde trio als vrijdag, met de opdracht dit keer voor de bondscoach om de nodige wijzigingen door te voeren - Fofana kan niet langer de hele wedstrijd op de bank blijven zitten. Maar waarom alles veranderen als Saelemaekers niet teleurstelde en Doku een uniek profiel heeft? Dan blijft het nog de kunst om effectief te zijn. Maar daar kan Garcia niet veel aan doen.

Onze opstelling:

Sels / De Cuyper - Theate - Debast - Meunier / Onana - Tielemans - De Bruyne / Doku - Lukaku - Saelemaekers