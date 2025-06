Ex-speler van KV Mechelen en Zulte Waregem stopt met voetballen en gaat meteen aan de slag als trainer

Alessandro Cordaro hangt de schoenen aan de haak. Hij speelde dit seizoen nog een handvol wedstrijden, maar houdt het nu voor bekeken. In plaats daarvan ruilt hij zijn spelersplunje voor die van een trainer.

Na een succesvolle carrière bij onder meer Zulte Waregem en KV Mechelen, hangt Alessandro Cordaro zijn schoenen aan de haak. Dit seizoen speelde hij nog vier wedstrijden voor RAEC Mons, een ploeg uit de eerste amateurafdeling.

De voetbalmicrobe is blijkbaar nog niet verdreven uit het lichaam van Cordaro. Hij schoolt zich namelijk om tot trainer. En dat bij de ploeg waar hij tot voor kort nog actief was als speler.

Bij RAEC Mons vervoegt hij de staf van hoofdcoach Emilio Ferrera. Hij volgt er Jonathan Walasiak op, die naar de Challenger Pro League trekt. Walasiak is aangeduid als assistent van Igor De Camargo bij het ambitieuze Francs Borains.

Cordaro zal niet alleen als assistent-coach fungeren. Hij krijgt ook het B-elftal van Mons onder zijn hoede. Die ploeg speelde afgelopen seizoen kampioen in tweede provinciale. Cordaro mag hen dus leiden in hun eerste seizoen op het hoogste provinciale niveau.

Cordaro was dit seizoen ook al coach van de U15 van Mons. Hij kende een uitstekend seizoen met zijn team en zorgde voor de titel. Nu mag hij leren onder de vleugels van de ervaren Ferrera. Wie weet zien we hem binnen enkele jaren wel terug als hoofdcoach in het professionele voetbal.