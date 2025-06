Ronaldo hakt knoop door: Volgend seizoen speelt hij voor deze club

Cristiano Ronaldo won zondagavond voor de tweede keer de Nations League met Portugal. In de finale versloeg het buurland Spanje na strafschoppen. Waar Ronaldo volgend seizoen zou gaan voetballen, bleef giswerk. Tot nu, want de Portugees heeft zelf bekendgemaakt waar hij te zien zal zijn.

Na een zenuwslopende finale trok Portugal aan het langste eind tegen Spanje. Een tweede Nations League-titel in vier edities is een feit. Cristiano Ronaldo maakte de 2-2, een belangrijk doelpunt dat uiteindelijk verlengingen afdwong.

Na de finale kreeg Ronaldo ook verschillende vragen over zijn toekomst. Hoewel hij een karrevracht aan goals maakte voor het Saudische Al Nassr, bleven prijzen uit. Er was sprake van een transfer naar het Argentijnse Boca Juniors en ook een Europese terugkeer was niet uitgesloten.

Ronaldo zorgde voor duidelijkheid en hield de geruchtenmolen een halt toe. "Er zal niets veranderen. Ik blijf bij Al Nassr", aldus het uithangbord van Portugal. Ook volgend seizoen zal hij dus in de Saudische Pro League te bewonderen zijn.

Aan stoppen denkt Ronaldo voorlopig niet, al voelt ook hij dat hij geen tien jaar meer zal spelen: "Ik ben dichter bij het eind van mijn carrière dan bij het begin. Maar zolang ik niet zwaar geblesseerd geraak, ga ik nog een tijdje door."

En zo zit het seizoen van Ronaldo er op. Al Nassr neemt niet deel aan het WK voor clubs. Ronaldo kan zijn 40-jarige lichaam dus even laten rusten vooraleer hij aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen begint.