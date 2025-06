Slecht nieuws voor Jérémy Doku? Concurrentie bij Manchester City wordt enorm aangescherpt met nieuwe transfer

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Rayan Cherki zal binnenkort een speler van Manchester City zijn. De Fransman zou al op de lijst van de Citizens moeten staan voor het WK voor clubs.

Terwijl hij onlangs schitterende debuut heeft gemaakt bij het Franse nationale team, staat Rayan Cherki op het punt om aan een nieuw avontuur te beginnen. En dat avontuur is zeker niet de minste, want volgens transferexpert Fabrizio Romano zal de Franse international Olympique Lyonnais verlaten om zich bij Manchester City te voegen.

De onderhandelingen hebben geleid tot een transfer. De inwoner van Lyon zal tekenen voor vijf jaar. Nog steeds onder contract bij de Franse club tot juni 2026, zal de 21-jarige speler volgens de krant L'Équipe 35 miljoen euro opleveren voor de Ligue 1-club.

De documenten worden momenteel voorbereid zodat hij kan deelnemen aan het WK voor clubs. Dat toernooi vindt plaats van 14 juni tot 13 juli aanstaande.

Manchester City zit in een groep met Al Ain, Juventus en Wydad AC. De eerste wedstrijd van The Citizens zal plaatsvinden op 18 juni tegen het Marokkaanse team.

Slecht nieuws voor Jérémy Doku?

Maar is deze transfer dan slecht nieuws voor Jérémy Doku? De Rode Duivel, die als linksbuiten speelt, kan ook op rechts spelen. Cherki is een rechtervleugelspeler die ook aan de andere kant kan spelen. Dit versterkt dus enigszins de concurrentie in de selectie van Manchester City.