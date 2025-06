West Ham krijgt concurrentie voor Onyedika: Ook Italiaanse topclub wil hem inlijven

Raphael Onyedika is hot. Het Engelse West Ham maakt al geruime tijd jacht op de Nigeriaanse middenvelder van Club Brugge. Maar zolang de deal niet rond is, blijven andere teams proberen om de transfer te kapen. Zo is er naar verluidt concrete interesse vanuit Italië.

De kans dat Raphael Onyedika volgend seizoen nog in de Jupiler Pro League te bewonderen is, lijkt onbestaande. Het Engelse West Ham trekt nadrukkelijk aan zijn mouw. Er zou sprake zijn van mondeling akkoord met de speler, die om en bij de 25 miljoen euro moet kosten. Ze krijgen naar verluidt ook concurrentie vanuit de Serie A. Volgens het Italiaanse Gazzetta dello Sport houdt AC Milan de middenvelder steeds nadrukkelijker in de gaten. Milan ziet naar alle waarschijnlijkheid Tijani Reinders vertrekken naar Manchester City en ook enkele andere middenvelders staan op vertrekken. Eén van de pistes die de Milanezen al een tijdje volgen, is die van Onyedika. Hij zou de nieuwe verdedigende middenvelder in San Siro moeten worden. Of Milan ook echt met de nodige centen over de brug zal komen, is nog maar de vraag. Milan heeft na een dramatisch seizoen namelijk geen Europees voetbal kunnen afdwingen. Dat scheelt niet alleen in financiële mogelijkheden, maar is ook een troef minder die je kan uitspelen. Al speelt West Ham natuurlijk ook geen Europees. Bij Milan zou Onyedika onder de hoede van Massimiliano Allegri vallen. De Italiaan keert terug naar San Siro als vervanger van de ontslagen Sérgio Conceição. Die won wel de supercup, maar in de competitie liep het helemaal mis.