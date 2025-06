Lierse SK kon buitenkansje oppikken: "Hij kreeg vorig seizoen niet de kans die hij verdiende"

Lierse heeft zich versterkt met Mansour Sy, een 27-jarige aanvallende middenvelder. De Fransman tekende een overeenkomst voor twee seizoenen met een optie op een derde jaar. Het is de eerste nieuwe naam in de kern sinds enkele weken windstilte op de transfermarkt.

Sy genoot zijn opleiding bij SC Bastia en trok nadien langs verschillende clubs in de Franse lagere reeksen. Hij was onder meer actief bij Goal FC, Jura Sud en Marignane. Afgelopen seizoen kwam hij uit voor Concarneau, waar hij na de degradatie uit de Ligue 2 de kern moest versterken. Daar kon hij zich echter niet doorzetten, mede door interne misverstanden.

Sportief directeur Jonathan Kindermans legt uit dat Sy in de plannen werd opgenomen zonder dat de hoofdtrainer daar echt achter stond. “Hij werd aangetrokken zonder medeweten van de coach", klinkt het. “Die gaf de voorkeur aan spelers uit de eigen regio.” Zo kwam Sy maar zestien keer in actie, ondanks eerdere beloftes over een sleutelrol.

Voor Lierse was dat net het moment om opnieuw bij hem aan te kloppen. “We volgen hem al langer en zijn overtuigd van zijn potentieel", zegt Kindermans. “Hij kreeg vorig seizoen niet de kansen die hij verdiende. Bij ons krijgt hij wél de ruimte om zich te tonen.”

Volgens Kindermans is Sy niet enkel sportief een aanwinst, maar ook op mentaal vlak een meerwaarde voor de groep. “Hij is een rustige, volwassen speler met verantwoordelijkheidszin. Geen vedette, maar een harde werker. Iemand die jongeren op het juiste pad houdt.”

Met zijn snelheid, lage zwaartepunt en technische bagage moet Sy bovendien voor extra dreiging op het middenveld zorgen. “Hij is explosief en sterk in balbezit", besluit Kindermans. “Hij heeft nog een sportieve rekening te vereffenen. Dat is precies het soort motivatie waar wij op inzetten.”