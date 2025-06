KV Mechelen haalt Lokeren-icoon binnen als nieuwe trainer

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KV Mechelen heeft Killian Overmeire aangesteld als nieuwe trainer van Jong KV. De voormalige Lokeren-speler volgt Pieter-Jan Monteyne op, van wie de club recent afscheid nam na twee seizoenen.

Met Overmeire kiest Malinwa bewust voor verjonging en vernieuwing, zowel op als naast het veld. De 39-jarige is een bekende naam binnen het Belgische voetbal. Hij speelde zijn volledige profcarrière bij K.S.C. Lokeren, waar hij meer dan 400 wedstrijden op de teller bracht en uitgroeide tot een echte clubicoon.

Na zijn actieve carrière maakte Overmeire de overstap naar het trainersvak. Sinds 2023 was hij hoofdcoach bij FC Assenede, dat uitkomt in tweede provinciale. Daarnaast was hij de voorbije seizoenen al actief op de jeugdacademie van KV Mechelen, waar hij werkte met de U16 tot U18 als liniecoach.

De club ziet in Overmeire een logische stap binnen haar opleidingsvisie. “Met Overmeire aan het roer willen we de volgende stap zetten in de doorgedreven opleiding van jonge talenten die op termijn kunnen doorstromen naar het eerste elftal", verklaart sportief directeur Tom Caluwé.

De samenwerking met Pieter-Jan Monteyne wordt met dank en respect afgerond. KV Mechelen waardeert zijn inzet tijdens de afgelopen twee seizoenen en wenst hem veel succes in zijn verdere trainersloopbaan.

Overmeire begint meteen aan de voorbereiding met Jong KV en krijgt de opdracht om jonge spelers klaar te stomen voor het grote werk. Zijn ervaring als speler en zijn recente werk in de jeugdwerking maken hem volgens de club de juiste man op de juiste plaats.