De Bruyne zou fantastische eer kunnen krijgen bij Napoli, voor het eerst sinds het vertrek van Diego Maradona

Kevin De Bruyne zal zijn rugnummer moeten kiezen bij Napoli. Hij zou een enorme eer kunnen krijgen: het dragen van het nummer 10, dat niet meer in gebruik is sinds het vertrek van Diego Maradona.

Het is officieel: Kevin De Bruyne is een nieuwe speler van Napoli. De Rode Duivel sluit zich aan bij zijn landgenoten Cyril Ngonge en Romelu Lukaku, terwijl ook Chemsdine Talbi wordt genoemd als mogelijke zomertransfer.

De voormalige speler van Manchester City heeft een contract van twee jaar ondertekend met een optie op een derde jaar, bij de kampioen van Italië. Bij zijn medische tests werd hij als een held onthaald.

Hij hoeft alleen nog maar zijn shirtnummer te kiezen en te wachten op de hervatting van de trainingen. Volgens Sky Italia zal De Bruyne waarschijnlijk niet zijn vertrouwde nummer 17 kunnen behouden, omdat dat al gedragen wordt door Mathias Oliveira, die daar veel waarde aan hecht.

Napoli overweegt het legendarische nummer 10 aan Kevin De Bruyne aan te bieden

Volgens dezelfde bron zal Kevin De Bruyne waarschijnlijk kiezen voor het nummer 14 dat hij bij Wolfsburg droeg, en dat bij Napoli toebehoorde aan zijn goede vriend Dries Mertens. Maar een nieuwe factor kan alles veranderen.

Volgens La Repubblica overweegt Napoli hem het legendarische nummer 10 aan te bieden. Gedragen door Diego Maradona, werd dit nummer in 2000 ingetrokken, acht jaar na het vertrek van de Argentijnse legende.

Het nummer werd kort gebruikt tijdens een afdaling naar Serie C, tussen 2004 en 2006, vanwege een regelgeving die spelers verplichtte om een nummer tussen 1 en 11 te dragen. Sindsdien heeft niemand meer het nummer 10 gedragen in het Diego Armando Maradona Stadion. Het zou een uitzonderlijk symbool zijn, maar het is niet zeker of de Napolitaanse fans zullen accepteren dat het nummer van hun legende weer opduikt.