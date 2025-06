Dit is de Russische club die Karel Geraerts wil binnenhalen als nieuwe coach

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Karel Geraerts staat op het punt om terug te keren langs de zijlijn. De voormalige coach van Union was eerder in beeld bij Standard. Nu zou hij wel eens naar Rusland kunnen trekken om er te gaan coachen.

Zonder club sinds zijn ontslag bij Schalke 04 halverwege het seizoen, heeft Karel Geraerts duidelijk aangegeven dat hij deze zomer weer aan de slag wilde gaan. Eerst werd hij genoemd bij Standard vanwege zijn sterke banden met Marc Wilmots, zijn voormalige metgezel in Duitsland.

Nadat de interesse van Standard was afgekoeld, werd zijn naam genoemd bij Stade de Reims. De Franse club is gedegradeerd naar de Ligue 2 en zoekt een opvolger voor Samba Diawara. Daarbij denken ze onder meer aan onze landgenoot

Een Russische uitdaging voor Geraerts?

Eerder op de dag meldden we al dat Geraerts, naast het aanbod van Reims, nog een ander aanbod had gekregen, afkomstig uit Rusland. Nu is ook bekend om welke club het gaat: CSKA Moskou. Waar de voorkeur van Geraerts ligt, blijft voorlopig onduidelijk.

In plaatselijke Russische media komt alleszins interessante informatie naar voren. Ze bevestigen dat de ex-speler van Club Brugge daadwerkelijk kandidaat is voor de trainerspositie in Moskou. Een beslissing zou snel kunnen vallen.

Ondanks hun uitsluiting van Europese competities, heeft CSKA Moskou een behoorlijk competitieve selectie, met legende Igor Akinfeev nog steeds als aanvoerder. Als Geraerts naar de Russische hoofdstad trekt, zou hij kunnen samenwerken met een andere bekende figuur uit het Russische voetbal, Aleksey Berezutskiy, die er assistent is.