Vincent Kompany kan Bayern München naar monsterzege leiden: verschil in marktwaardes bedraagt 898 miljoen euro

Bayern München neemt het op het WK voor clubs op tegen Auckland City FC. De tegenstander van Kompany's ploeg bestaat uit leraren, schilders en magazijnarbeiders. "Een zege is onmogelijk", klinkt het daar nuchter.

Bayern München speelt de tweede wedstrijd van het WK voor clubs. De ploeg van Vincent Kompany neemt het op tegen Auckland City FC. De Australische club won de Oceanische Champions League.

De club speelt met een kern die in totaal 5,2 miljoen euro waard is. Die van Bayern is 903 miljoen euro waard. Gerard Garriga, middenvelder bij Auckland City, blikte bij BILD al vooruit op de partij.

"We zijn een amateurteam. In oefenwedstrijden winnen we soms van tweedeklassers uit Dubai. Niemand in onze kern kan leven van het voetbal. Mijn ploegmaats zijn schilders, leraren, magazijnarbeiders, ... en moeten vakantie nemen om wedstrijden en toernooien te spelen."

"Op dit moment zou ik ons niveau inschatten als dat van een Europese vijfdeklasser", gaat hij verder. "De afgelopen dagen hebben we ons eindelijk eens volledig kunnen focussen op de voorbereiding van het toernooi. We merkten meteen hoe snel we vooruitgang boekten."

Er leeft hoop, maar de lat ligt niet bepaald hoog. "Een overwinning of zelfs een gelijkspel is onmogelijk, denk ik. Als we minder dan vijf doelpunten incasseren, kunnen we met opgeheven hoofd van het veld stappen. In de kleedkamer maken we grapjes dat we zouden feesten als het maar 0-2 zou worden. Maar uiteraard gaan we er álles aan doen om die 0,00001 procent kans te benutten."