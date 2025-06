🎥 Lionel Messi zorgt nog voor de aftrap voor een opvallend moment op WK voor clubs

Het WK voor clubs is begonnen in de VS, maar of het écht leeft, is nog maar de vraag. De openingsmatch tussen Inter Miami en Al Ahly bracht spektakel, ondanks de 0-0. Zelfs Messi zorgde voor show, nog vóór het eerste fluitsignaal.

Het WK voor clubs ging afgelopen nacht van start in de Verenigde Staten. Of het tornooi nu uiteindelijk interesse genoeg zal opwekken, blijft nog maar de vraag. De eerste tekens waren in ieder geval niet geweldig. Vraagprijzen voor tickets zijn al fel gedaald terwijl de FIFA zou besloten hebben om fans te verplaatsen in het stadion, zodat ze beter in beeld komen. De openingswedstrijd tussen Inter Miami en Al Ahly, in het stadion van Miami, was niet helemaal uitverkocht. Er zouden zo'n 60.000 tickets zijn verkocht van de 65.000 beschikbare. De fans kregen heel wat spektakel te zien, al deed de 0-0 eindstand dit niet vermoeden. Een strafschop werd gestopt, er waren langs beide kanten veel kansen en Lionel Messi raakte twee keer het doelhout. Hij zorgde zelfs voor de wedstrijd al voor een opmerkelijk moment. De Argentijn kwam niet met zijn ploeg het veld op, wel alleen met een heuse introductie. Op de beelden is wel te zien dat Messi toch in looppass aansluit. POV | Een 🐐 is gearriveerd op de #FIFACWC! 😏🔟 pic.twitter.com/gfAyeKrtrF — DAZN België (@DAZN_BENL) June 15, 2025