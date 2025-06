Niet Ronaldo of Messi: man van 150 miljoen euro onthult dat... ex-Anderlecht-speler zijn grootste idool was

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Florian Wirtz zal de duurste Premier League-speler worden als hij officieel wordt binnengehaald door Liverpool. Zijn grootste idool? Een ex-Anderlecht-speler...

Liverpool zal zijn transferrecord breken met de komst van Florian Wirtz. De aanvallende middenvelder schitterde afgelopen zomer op het EK met Duitsland en nadien in de competitie met Bayer Leverkusen.

De Engelse landskampioen zal er zo'n 150 miljoen euro voor neertellen. Daarmee wordt het record voor duurste inkomende transfer dus verbroken bij de club. Eerst stond dat op naam van Darwin Nunez, die 85 miljoen euro kostte.

Wirtz kan fantastisch goed voetballen, dat is ondertussen duidelijk, maar het is ook een opvallend figuur. Hij verklapte onlangs wie zijn grootste voetbalidool is, en dat deed wenkbrauwen fronsen.

Hij zag Marko Marin namelijk enorm graag aan het werk. "Ik had zelfs een truitje van Werder Bremen met zijn naam erop", zei Wirtz bij Bundesliga.com.

"Ik vond zijn dribbels en de dreiging die hij uitstraalde geweldig. Daarin identificeerde ik me met hem", ging Wirtz verder. Marin was bij veel clubs actief in zijn carrière, ook bij Anderlecht.