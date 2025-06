Wauw! Gemeente Molenbeek wil wel héél drastische beslissing nemen als RWDM niet terugkeert als ploegnaam

De naamsverandering van RWDM naar Daring Brussels, vorige week aangekondigd door de Amerikaanse eigenaar John Textor, blijft voor opschudding zorgen. Niet alleen supporters zijn woedend, ook het gemeentebestuur van Molenbeek is zwaar misnoegd over het schrappen van de verwijzing naar de gemeente.

Woensdag wordt in de gemeenteraad gestemd over een motie die mogelijk verstrekkende gevolgen heeft. De meerderheidspartij Molenbeek Autrement wil de samenwerking met de club stopzetten als de nieuwe naam behouden blijft. Het Edmond Machtensstadion zou dan niet langer ter beschikking staan, weet LDH.

Volgens de gemeente is de naamswijziging in strijd met de afspraken in de huurovereenkomst. Daarin staat dat de club moet bijdragen aan het imago van Molenbeek en de reputatie van de gemeente niet mag schaden. "De beslissing om elke verwijzing naar Molenbeek te verwijderen is een belediging aan haar inwoners", stelt het bestuur.

De motie vraagt formeel dat de club haar nieuwe naam intrekt. Wordt daaraan geen gehoor gegeven, dan onderzoekt de gemeente hoe de overeenkomst met de club juridisch kan worden beëindigd wegens contractbreuk. Dat zou betekenen dat Daring Brussels zonder stadion komt te zitten.

De club verdedigt de naamsverandering met het argument dat ze teruggrijpt naar het historische Daring Club de Bruxelles en mikt op een grotere internationale uitstraling. Maar de kritiek neemt toe: eerder stapte al een supportersclub op, en ook een petitie met meer dan 2.000 handtekeningen vraagt om het behoud van RWDM.

De clash tussen gemeente en club zet de toekomst van het team onder zware druk. Als de motie woensdag wordt goedgekeurd, lijkt een stadionloze zomer onafwendbaar voor Daring Brussels.