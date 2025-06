Ex-speler uit de Jupiler Pro League op weg naar "le nouveau riche" van het Franse voetbal

Paris FC is gepromoveerd naar de Ligue 1 en heeft als duidelijk doel de hiërarchie in de Franse subtop te doorbreken. De club is namelijk eigendom van de familie Arnault, een van de grootste fortuinen in Europa, en van Red Bull.

Zal binnenkort specifiek moeten worden aangegeven over welke club uit Parijs we spreken wanneer we het over de Ligue 1 hebben? Paris FC, gepromoveerd naar de Ligue 1, heeft inderdaad het potentieel om de gevestigde orde in Frankrijk te verstoren. Misschien niet meteen door zijn extreem rijke en machtige buurman, de kampioen van Europa, uit te dagen, maar wel door te streven naar de top 6.

Om dit te bereiken kan de club rekenen op de steun van de familie Arnault, een van de grootste fortuinen van Europa, eigenaar van 52,4% van de aandelen, evenals de investering van Red Bull van 10,6%. Paris FC maakt dus, net als Salzburg en Leipzig, deel uit van de Red Bull-groep.

Moses Simon, van Nantes naar Parijs?

Een van de eerste aanwinsten van deze ambitieuze nieuwkomer zou een bekend gezicht in België kunnen zijn. L'Equipe kondigt namelijk aan dat Parijs zeer dicht bij de deal met Moses Simon (29 jaar), de vleugelspeler van FC Nantes, staat, die bekendheid verwierf in Europa in het shirt van KAA Gent.

Simon verliet Gent voor Levante in 2018, maar werd een jaar later succesvol uitgeleend aan Nantes. In 6 jaar tijd heeft Moses Simon zich bewezen als een van de belangrijkste spelers van de club met 201 wedstrijden op de teller, 37 doelpunten en 42 assists. Maar hij heeft nog maar een jaar contract over.

Gewaardeerd op 12 miljoen euro, kan de Nigeriaan dus veel opleveren voor FC Nantes, en Paris FC zou hem een salaris kunnen bieden dat aanzienlijk hoger is dan wat hij nu verdient. Hij zou tussen de 5 en 10 miljoen euro kunnen opleveren voor Nantes.