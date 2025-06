'Wil Bakayoko deze transfer wel? Ploeg komt onder voorwaarden in race om Rode Duivel'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De kans dat Johan Bakayoko deze zomer vertrekt is gigantisch groot. Onze landgenoot wil immers geen contractverlenging tekenen.

PSV verkeert in een lastige situatie. Bakayoko heeft geen interesse in een contractverlenging, waardoor de club hem deze zomer moet verkopen om een transfervrij vertrek volgend jaar te voorkomen.

Dit zet PSV onder druk om een deal te sluiten, en het Turkse Fenerbahçe is zich daar terdege van bewust, aldus Fotospor. De Turkse club wacht mogelijk af tot andere geïnteresseerde partijen, zoals Wolverhampton Wanderers, zich terugtrekken, waardoor PSV wanhopiger wordt en de prijs kan zakken.

Johan Bakayoko staat in de belangstelling van Fenerbahçe, maar de Turkse club is niet bereid om de gevraagde twintig miljoen euro te betalen. In plaats daarvan volgt Fenerbahçe de ontwikkelingen rondom de Belgische aanvaller nauwlettend en hoopt het toe te slaan als PSV gedwongen wordt om de vraagprijs te verlagen.

PSV Eindhoven in moeilijk parket met Johan Bakayoko

Naast Fenerbahçe hebben ook Bournemouth en Bayer Leverkusen concrete interesse in Bakayoko. Mocht een van deze clubs een serieuze poging wagen, dan kan dat de onderhandelingspositie van PSV versterken.

Maar als er geen deal met een andere club tot stand komt, lijkt Fenerbahçe klaar om toe te slaan en Bakayoko voor een lagere prijs binnen te halen.

PSV wil een zo gunstig mogelijke deal sluiten, terwijl Fenerbahçe geduldig afwacht op het juiste moment om toe te slaan. Het valt af te wachten of de Turkse club zal kunnen profiteren, al is de vraag ook of Bakayoko zelf wel richting Fenerbahçe wil trekken.