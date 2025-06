Bewust naar Tweede Amateur, ondanks interesse uit 1B: "Begin van iets groots"

Robbie D'haese (26) kiest bewust voor een verlengd verblijf bij KV Diksmuide Oostende. Wat begon als een kortstondig wederzien in februari, mondt nu uit in een contractverlenging van twee jaar. De voormalige publiekslieveling van KV Oostende wil met KVDO verder bouwen aan het promotieverhaal.

D’haese keerde terug uit Duitsland, waar hij op een zijspoor was beland bij Rot Weiss Essen. Via een tussenkomst van Karl Vannieuwkerke landde hij bij KVDO, waar hij mee hielp aan de promotie naar de tweede amateurklasse. “Ik gaf mijn woord, en dat breek ik niet. Bovendien is Oostende mijn thuis”, zegt hij overtuigd in Het Nieuwsblad.

Hoewel er interesse was vanuit de Challenger Pro League, koos D’haese voor het vertrouwde. “Daar dreig je anoniem te blijven. Hier aan zee voel ik me gewaardeerd, dicht bij mijn vriendin en familie. Dit is voor mij ‘home sweet home’,” verklaart hij.

De fans van KVDO sloten D’haese meteen weer in de armen. Ondanks rugklachten bleef hij zich volledig inzetten. “Misschien dachten sommigen dat ik me spaarde, maar ik beet door. Ik speelde zelfs in de spits, al ben ik liever de man van de assists.”

Met zijn ervaring en profiel wordt D’haese ook volgend seizoen een belangrijke schakel. “Iedereen zal vol aan de bak moeten voor z’n plek. De ambitie is voelbaar, en waarom zouden we niet mogen dromen van profvoetbal met KVDO?”

Volgens D’haese is de club nog lang niet aan haar limiet. “We groeien gestaag, met een duidelijk plan. Wat als dit het begin is van iets groots? Dat zou de ultieme beloning zijn.”