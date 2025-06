📷 Verandering bij de Rouches: Standard stelt zijn nieuwe uitrusting voor

Macron heeft zijn eerste kledingstukken in de kleuren van Standard Luik onthuld. Een breed scala aan uitrusting is al beschikbaar in de online winkel van de club.

Macron is vanaf deze maandag officieel de nieuwe sponsor van Standard Luik. Het Italiaanse merk vervangt Adidas en zal zichtbaar zijn op de uitrusting van het Matricule 16 voor minstens vijf seizoenen. Er zijn al t-shirts, een short, een broek, sweaters, polo's en jassen onthuld. Zowel rode als zwarte versies zijn verkrijgbaar in de clubwinkel. Het meest betaalbare artikel is de trainingsbroek, aangeboden voor 45 euro in de klassieke versie en 40 euro voor kinderen, enkel in het zwart. De t-shirts en polo's kosten ongeveer 50 euro. Wat betreft de jassen, variëren de prijzen tussen 75 en 90 euro, afhankelijk van het model en de maat. De zwarte broek wordt verkocht voor 85 euro voor volwassenen en 75 voor kinderen. Tenslotte kosten de sweaters 80 euro in volwassen maat en 70 in kinderversie. Voor het eerst na vier opeenvolgende jaren met Adidas, verschijnt er een ander merk op de clubuitrustingen. Het shirt zal binnenkort ook worden onthuld. Op 28 juni starten de Rouches al aan hun voorbereiding met een vriendschappelijke wedstrijd tegen Aubel in het Stade Jean-Marie Doome. De aftrap is om 16u00. 🔴 Een overzicht van de nieuwe Macron-collectie!



🔴 Un aperçu de la nouvelle collection Macron! #COYR | #RSCL 🔴⚪️ pic.twitter.com/CrshiGhSdz — Au Cœur du Standard (@ACDStandard) 19 juni 2025