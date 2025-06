Standard is niet te stoppen: Ervaren verdediger moet zesde(!) inkomende transfer worden bij de Rouches

Naast een drietal van KV Kortrijk, zoekt Standard ook in andere competities naar versterking. Zo kan de Malinees Almamy Touré naar verluidt op interesse van de Luikenaars rekenen.

Het is een ontzettend drukke week bij Standard, dat is wel het minste wat we kunnen zeggen. Vier nieuwe spelers (Adnane Abid, Tobias Mohr, Lucas Pirard en Marco Ilaimaharitra) en een nieuwe coach (Mircea Rednic) zijn aangekondigd.

En nog is het niet voorbij. Nayel Mehssatou zou heel binnenkort ook worden aangekondigd als nieuwe speler van de Luikse club. Hij zou dus de vijfde zomeraanwinst worden. Een zesde zou zelfs vrij snel kunnen volgen.

Volgens Le Soir zou Almamy Touré, een 29-jarige centrale verdediger uit Mali, in gesprek zijn met Standard Luik. De speler is transfervrij nadat zijn contract bij Kaiserslautern, een Duitse tweedeklasser, eind deze maand afloopt.

Bij de Duitsers speelde Touré dit seizoen in totaal negen wedstrijden. De in Bamako geboren verdediger slaagde er nooit in om zich op lange termijn vast in de ploeg te spelen. Mogelijks lukt hem dat bij de Rouches wel.

De laatste keer dat Touré minuten mocht maken, was op 4 mei. Hij kreeg toen amper één minuut in de partij tegen Karlsruher SC. Het was overigens de enige wedstrijd waar hij in 2025 in mocht opdraven. Mede door blessures kwam hij voor de rest niet in actie dit kalenderjaar.