Verrassing van formaat: 'Bernd Storck vertrekt na twee matchen bij Cercle Brugge, zijn opvolger staat al klaar'

Het lijkt erop dat we bij Cercle Brugge een bijzonder verrassende wending te zien krijgen. De Vereniging begint binnen enkele dagen aan zijn voorbereiding, zonder Bernd Storck zo lijkt.

Transferguru Fabrizio Romano kwam donderdag met het nieuws dat Onur Cinel de nieuwe hoofdcoach van Cercle zal worden. Hij kreeg veel aanbiedingen, maar zou zijn keuze gemaakt hebben.

De huidige assistent-coach van Oostenrijk lijkt dus écht op weg naar Cercle. De deal zou al in een vergevorderd stadium zitten.

Hij zal er dan Bernd Storck moeten vervangen, die nog niet weg is. Onlangs kwam het nieuws naar buiten dat zijn toekomst onzeker was bij de club.

Op 12 mei werd Storck voorgesteld bij de club, met alle woorden erop en eraan. Hij redde de Vereniging van de degradatie, maar na twee matchen dringt een vertrek zich al op.

🚨🇧🇪 EXCL: Onur Cinel made his decision and chose Cercle Brugge to become head coach again. Deal at advanced stages.



Several approaches from different countries in Europe - especially Germany, UK, Netherlands and Swiss but management and project convinced him in Brugge most. pic.twitter.com/SNsq5hmMys