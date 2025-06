OFFICIEEL: Union SG ziet verdediger naar Challenger Pro League-club vertrekken

Arnaud Dony trekt naar de derde club van zijn professionele carrière. Het jonge talent tekent bij Patro Eisden Maasmechelen.

Het is officieel: Arnaud Dony heeft een nieuwe uitdaging gevonden. Het 21-jarige talent, wiens contract bij Union Saint-Gilloise afliep, heeft getekend bij Patro Eisden.

Sinds zijn komst naar de Brusselse club in 2022, is de in Amay geboren speler er nooit in geslaagd om zich in het eerste team te vestigen. De verdediger speelde voornamelijk met het B-team, en een weinig succesvolle uitleenbeurt aan Dender heeft de situatie niet verbeterd (2023). Een overstap naar een nieuwe club was dus onvermijdelijk.

"We selecteren door op winnaarsmentaliteit en spelers die hun grenzen willen verleggen. Arnaud past daarin en zal voor zijn plaats gaan strijden", reageert coach Stijn Stijnen op de clubwebsite.

Voor zijn tijd in de Belgische hoofdstad speelde de verdediger bij Sint-Truiden, waar hij op 17-jarige leeftijd zijn professioneel debuut maakte. Hij werd ook opgeleid tussen 2019 en 2022 bij de Kanaries.

Dit is dus een grote uitdaging voor hem. Is dit eindelijk zijn kans om zich te bewijzen in de professionele wereld van het Belgische voetbal?