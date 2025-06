Marc Overmars legt uit waarom Antwerp voor Stef Wils koos als nieuwe hoofdtrainer

Stef Wils is de nieuwe hoofdtrainer van Antwerp. Directeur Voetbalzaken Marc Overmars lichtte de keuze voor Wils toe.

Na lang wachten kwam Antwerp zondag met het nieuws dat Stef Wils de nieuwe hoofdtrainer wordt. Faris Haroun zal zijn assistent zijn.

Wils en Haroun waren al actief bij de club en krijgen zo een promotie. Eerst ging The Great Old wel kijken of Rik De Mil en Ivan Leko niet te overtuigen waren. Marc Overmars gaf wat meer uitleg bij de beslissing.

"We zijn ervan overtuigd dat Stef Wils de juiste man op de juiste plaats is", zegt hij op de clubwebsite. "Zijn evolutie binnen de club is mooi en Stef heeft zelf ook aangegeven dat hij klaar is om de rol van hoofdcoach op zich te nemen."

"Wij als clubbestuur hadden een duidelijk profiel voor ogen en hebben onze tijd genomen om mogelijke kandidaten te screenen", gaat hij verder. En toen kwam Antwerp dus ook bij Rik De Mil uit.

"Toen hij ons meldde bij Charleroi te willen blijven, waren we het intern direct eens dat we vol voor Stef Wils moesten gaan. Hij behoort tot een nieuwe generatie talentvolle trainers en leerde eerst de knepen van het vak bij RAFC jeugd en beloften, wat je ook steeds vaker ziet bij trainers van andere clubs, om dan de stap te zetten naar de positie van T1", besluit de Directeur Voetbalzaken van Stamnummer 1.